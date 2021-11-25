Однак виплати будуть віртуальними. На них учні зможуть придбати абонементи у бібліотеки, спортивні гуртки або басейн.

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Нова ініціатива заохочуватиме дітей та батьків обирати більш екологічні поїздки на роботу. Очікується, що вона дозволить значно скоротити шкідливі викиди у довкілля, спричинені транспортними засобами. Крім того, проєкт популяризуватиме здоровий спосіб життя серед молоді.

Як це працюватиме

Так, місцева влада створила спеціальну платформу Buck-е. Процес відбуватиметься таким чином:

школа подає заявку на участь у програмі;

батьки реєструються та отримують датчик, який пізніше прикріплюється до рюкзака дитини;

датчик відстежує відстань, яку дитина подолала пішки або велосипедом, однак – не відстежує місцеперебування;

спеціальний сканер реєструє дані із пристрою;

залежно від відстані, школярі отримуватимуть віртуальні монети;

ними учні зможуть розраховуватися за товари та послуги у точках, які зареєстровані на платформі – їх ретельно відбиратимуть та контролюватимуть фахівці, аби гарантувати дітям користь та безпеку від покупок;

програма також дозволить переглядати власні викиди вуглецю.

Адміністрація міста сподівається, що таке рішення справді прищеплюватиме людям відповідальне ставлення до довкілля. Звичайно, подібні ініціативи не здатні докорінно змінити ситуацію, адже вони – не глобальні. Однак кожен локальний екопроєкт робить невеликий внесок у вагому справу: запобігти екологічній катастрофі, на межі якої ми стоїмо сьогодні.