Гослесагентство за год высадило четверть миллиарда деревьев

Государственное агентство лесных ресурсов Украины в 2021 году высадило 240 миллионов деревьев. Уже в 2022 году этот показатель планируется увеличить еще на четверть – 300 миллионов в год.

Кроме того, на землях других лесопользователей в 2021 году высадили дополнительно около 9 миллионов деревьев. Об этом рассказал глава Гослесагентства Юрий Болоховец.

Интересно В Черновцах пересадили елки с помощью специальной техники

В Госилагентстве уточнили, что 59,5 миллиона из 240 миллионов деревьев посажены в рамках президентской программы "Зеленая страна", целью которой является высадка 1 миллиарда деревьев за три года. Реализация проекта началась летом 2021 года.

Области-лидеры за высадкой деревьев:

Житомирская – 51 миллион,

Ровенская – 29,5 миллиона,

Волынская – 23,3 миллиона,

Киевская – почти 20 миллионов,

Черниговская – 15,6 миллиона,

Закарпатская – 15,1 миллиона,

Полтавская и Сумская – почти по 10 миллионов.

Проект "Зеленая страна"

В Украине массовая высадка деревьев особенно активизировалась в последние месяцы. Это происходит в рамках программы президента "Зеленая страна".

Программа предусматривает план высадки 1 миллиарда новых деревьев в течение 3 лет. Кроме того, за десять лет площадь лесов в Украине должна вырасти на 1 миллион гектаров.

Также планируют увеличить показатель лесистости страны с нынешних 15,9% до минимально необходимых 20%.