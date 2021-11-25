Trash Killer – уникальная разработка, аналогов которой нет в Украине. В скором времени система начнет свою важную миссию на Жихорской плотине.

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Мы это сделали,

– гордится достижением инициатор акции "Чистые Уды" Артем Приходько.

Уникальный мусорный уловитель Trash Killer: смотрите видео

Что еще известно

Гидросооружение изготовлено на харьковском заводе имени Фрунзе. Оно полностью покрыто антикоррозионным покрытием.

Сейчас специалисты продолжают работы по установке понтонной цепи. Она предназначена для направления мусора в корзину уловителя.

Кроме того, локацию оборудовали видеонаблюдением. Торжественное открытие и запуск состоится в пятницу, 26 ноября.

Первый в Украине мусорный ловитель / Фото фейсбук Артема Приходько

Полный текст публикации Артема Приходько:

Первый в Украине мусорный уловитель "Trash Killer" установлен на реке Уды в Харькове.

Завтра мы продолжаем устанавливать понтонную цепь для направления мусора в корзину ловителя.

В пятницу 26.11.21 жду всех в день открытия и запуска ловителя на Жихорской плотине

https://goo.gl/maps/x3V1aH1PKKYVbCyP9

Время начала сообщу завтра.

#чистиуды #мусорный ловитель