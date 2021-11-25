Trash Killer – уникальная разработка, аналогов которой нет в Украине. В скором времени система начнет свою важную миссию на Жихорской плотине.
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Мы это сделали,
– гордится достижением инициатор акции "Чистые Уды" Артем Приходько.
Уникальный мусорный уловитель Trash Killer: смотрите видео
Что еще известно
Гидросооружение изготовлено на харьковском заводе имени Фрунзе. Оно полностью покрыто антикоррозионным покрытием.
Сейчас специалисты продолжают работы по установке понтонной цепи. Она предназначена для направления мусора в корзину уловителя.
Кроме того, локацию оборудовали видеонаблюдением. Торжественное открытие и запуск состоится в пятницу, 26 ноября.
Первый в Украине мусорный ловитель / Фото фейсбук Артема Приходько
Полный текст публикации Артема Приходько:
Первый в Украине мусорный уловитель "Trash Killer" установлен на реке Уды в Харькове.
Завтра мы продолжаем устанавливать понтонную цепь для направления мусора в корзину ловителя.
В пятницу 26.11.21 жду всех в день открытия и запуска ловителя на Жихорской плотине
https://goo.gl/maps/x3V1aH1PKKYVbCyP9
Время начала сообщу завтра.
#чистиуды #мусорный ловитель