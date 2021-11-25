Trash Killer – унікальна розробка, аналогів якій немає в Україні. Незабаром система розпочне свою важливу місію на Жихорській греблі.

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Ми це зробили,

– пишається досягненням ініціатор акції "Чисті Уди" Артем Приходько.

Унікальний сміттєвий уловлювач Trash Killer: дивіться відео

Що ще відомо

Гідроспоруда виготовлена на харківському заводі імені Фрунзе. Вона повністю вкрита антикорозійним покриттям.

Наразі фахівці продовжують роботи з встановлення понтонного ланцюга. Він призначений для спрямування сміття в кошик уловлювача.

Крім того, локацію обладнали відеонаглядом. Урочисте відкриття та запуск відбудеться у п'ятницю, 26 листопада.

Перший в Україні сміттєвий уловлювач / Фото фейсбук Артема Приходько

Повний текст публікації Артема Приходько:

Перший в Україні сміттєвий уловлювач "Trash Killer" встановлений на річці Уди у Харкові.

Завтра ми продовжуємо встановлювати понтонний ланцюг для спрямування сміття в кошик уловлювача.

У п'ятницю 26.11.21 чекаю на всіх у день відкриття та запуску уловлювача на Жихорській греблі

https://goo.gl/maps/x3V1aH1PKKYVbCyP9

Час початку повідомлю завтра.

#чистіуди #сміттєвий уловлювач