В Хмельницкой области в течение 2021 года высадили почти 3 миллиона деревьев на более чем 800 гектарах земли. Это примерно вдвое больше, чем планировалось в начале года.

За год появилось 73,7 гектара новых лесов на землях, где они раньше не росли. Значительную часть посадили уже осенью.

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Почти 3 миллиона деревьев

Так, в 2021 году в Хмельницкой области высадили почти 3 миллиона деревьев на 809 гектарах земли. Хотя еще в начале года планировали вдвое меньше.

Кроме создания новых, также в области активно дополнялось уже существующие лесные культуры. Эти работы за одиннадцать месяцев выполнили на площади 1 257 гектаров.

В питомниках при годовом задании в 2,9 гектара выседали семена на площади 5,5 гектара. Предприятия Хмельницкого ОУЛМХ более чем вдвое нарастили заготовку семян разных пород деревьев. Его запасли около 50 тонн.

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