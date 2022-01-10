График его работы обнародовала общественная организация "Умная окружающая среда. Хмельницкий". Воспользоваться бесплатной услугой смогут все желающие.

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Что можно сдать

Специалисты отмечают, что некоторые предметы нельзя выбрасывать в помойку. Дело в том, что они накапливаются на свалках и представляют большую угрозу для окружающей среды. Речь идет о медикаментах, химических средствах, электронных отходах и другом. Отсутствие экосознания граждан в этом вопросе вредит самим людям, природным экосистемам и планете в долгосрочной перспективе. По информации организации, в мобильные пункты можно принести:

батарейки и аккумуляторы;

люминесцентные лампы;

термометры и ртутосодержащие материалы;

краски, клеи, растворители (с тарой);

электрическое и электронное оборудование;

моющие средства, бытовую химию (с тарой);

просроченные лекарства.

График остановок экобуса в январе:

8 января 9:00 – 17:00 – Юго-Запад, Институтская, магазин "Деликат";

9 января 9:00 – 17:00 – Заречье, кафе "Старая мельница";

12 января 12:00 – 17:00 – Выставка, Проспект Мира, МАУП;

13 января 12:00 – 17:00 – Ружическая, магазин "Пан Диван";

14 января 9:00 – 17:00 – Центр, улица Шевченко, магазин "Сельпо";

15 января 9:00 – 17:00 – Дубовое, Казацкая, 54/2, ДУЗ №1;

16 января 9:00 – 17:00 – Озерная, магазин "Дана";

19 января 12:00-17:00 – центр, Филармония;

20 января 12:00-17:00 – Гречаны, СКЦ "Плоскиров";

21 января 9:00 – 17:00 – Юго-Запад, Львовское шоссе, магазин "АТБ";

22 января 9:00 – 17:00 – Раково, Гарнизонная, магазин "Контакт";

23 января 9:00-17:00 – Центр, ТЦ "Детский мир";

26 января 12:00 – 17:00 – Озерная, Железняка,4, аптека;

27 января 12:00 – 17:00 – Выставка, политехнический колледж;

28 января 9:00 – 17:00 – Заготзерно, магазин "Обувь для вашей семьи".

Кроме того, вы можете принести опасные отходы ежедневно с 8.00 до 19.00 в Центр управления отходами. Он расположен вблизи полигона ТБО по адресу: проспект Мира, 7.