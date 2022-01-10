График его работы обнародовала общественная организация "Умная окружающая среда. Хмельницкий". Воспользоваться бесплатной услугой смогут все желающие.

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Что можно сдать

Специалисты отмечают, что некоторые предметы нельзя выбрасывать в помойку. Дело в том, что они накапливаются на свалках и представляют большую угрозу для окружающей среды. Речь идет о медикаментах, химических средствах, электронных отходах и другом. Отсутствие экосознания граждан в этом вопросе вредит самим людям, природным экосистемам и планете в долгосрочной перспективе. По информации организации, в мобильные пункты можно принести:

  • батарейки и аккумуляторы;
  • люминесцентные лампы;
  • термометры и ртутосодержащие материалы;
  • краски, клеи, растворители (с тарой);
  • электрическое и электронное оборудование;
  • моющие средства, бытовую химию (с тарой);
  • просроченные лекарства.

График остановок экобуса в январе:

  • 8 января 9:00 – 17:00 – Юго-Запад, Институтская, магазин "Деликат";
  • 9 января 9:00 – 17:00 – Заречье, кафе "Старая мельница";
  • 12 января 12:00 – 17:00 – Выставка, Проспект Мира, МАУП;
  • 13 января 12:00 – 17:00 – Ружическая, магазин "Пан Диван";
  • 14 января 9:00 – 17:00 – Центр, улица Шевченко, магазин "Сельпо";
  • 15 января 9:00 – 17:00 – Дубовое, Казацкая, 54/2, ДУЗ №1;
  • 16 января 9:00 – 17:00 – Озерная, магазин "Дана";
  • 19 января 12:00-17:00 – центр, Филармония;
  • 20 января 12:00-17:00 – Гречаны, СКЦ "Плоскиров";
  • 21 января 9:00 – 17:00 – Юго-Запад, Львовское шоссе, магазин "АТБ";
  • 22 января 9:00 – 17:00 – Раково, Гарнизонная, магазин "Контакт";
  • 23 января 9:00-17:00 – Центр, ТЦ "Детский мир";
  • 26 января 12:00 – 17:00 – Озерная, Железняка,4, аптека;
  • 27 января 12:00 – 17:00 – Выставка, политехнический колледж;
  • 28 января 9:00 – 17:00 – Заготзерно, магазин "Обувь для вашей семьи".

Кроме того, вы можете принести опасные отходы ежедневно с 8.00 до 19.00 в Центр управления отходами. Он расположен вблизи полигона ТБО по адресу: проспект Мира, 7.