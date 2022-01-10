Графік його роботи оприлюднила громадська організація "Розумне довкілля. Хмельницький". Скористатися безплатною послугою зможуть усі охочі.

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Що можна здати

Фахівці наголошують, що деякі предмети не можна викидати у смітник. Річ у тім, що вони накопичуються на звалищах й становлять неабияку загрозу для довкілля. Мовиться про медикаменти, хімічні засоби, електронні відходи тощо. Відсутність екосвідомості громадян в цьому питанні шкодить самим людям, природним екосистемам та планеті у довгостроковій перспективі. За інформацією організації, до мобільних пунктів можна принести:

  • батарейки та акумулятори;
  • люмінесцентні лампи;
  • термометри та ртутовмісні матеріали;
  • фарби, клеї, розчинники (з тарою);
  • електричне та електронне обладнання;
  • миючі засоби, побутову хімію (з тарою);
  • протерміновані ліки.

Графік зупинок екобуса у січні:

  • 8 січня 9:00 – 17:00 – Південно-захід, Інститутська, магазин "Делікат";
  • 9 січня 9:00 – 17:00 – Заріччя, кафе "Старий млин";
  • 12 січня 12:00 – 17:00 – Виставка, Проспект Миру, МАУП;
  • 13 січня 12:00 – 17:00 – Ружична, магазин "Пан Диван";
  • 14 січня 9:00 – 17:00 – Центр, вулиця Шевченка, магазин "Сільпо";
  • 15 січня 9:00 – 17:00 – Дубове, Козацька, 54/2, ДНЗ №1;
  • 16 січня 9:00 – 17:00 – Озерна, магазин "Дана";
  • 19 січня 12:00-17:00 – центр, Філармонія;
  • 20 січня 12:00-17:00 – Гречани, СКЦ "Плоскирів";
  • 21 січня 9:00 – 17:00 – Південно-захід, Львівське шосе, магазин "АТБ";
  • 22 січня 9:00 – 17:00 – Ракове, Гарнізонна, магазин "Контакт";
  • 23 січня 9:00-17:00 – Центр, ТЦ "Дитячий світ";
  • 26 січня 12:00 – 17:00 – Озерна, Залізняка,4, аптека;
  • 27 січня 12:00 – 17:00 – Виставка, Політехнічний коледж;
  • 28 січня 9:00 – 17:00 – Заготзерно, магазин "Взуття для вашої родини".

Крім того, ви можете принести небезпечні відходи щодня з 8.00 до 19.00 до Центру управління відходами. Він розташований поблизу полігону ТПВ за адресою: проспект Миру, 7.