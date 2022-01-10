Графік його роботи оприлюднила громадська організація "Розумне довкілля. Хмельницький". Скористатися безплатною послугою зможуть усі охочі.

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Що можна здати

Фахівці наголошують, що деякі предмети не можна викидати у смітник. Річ у тім, що вони накопичуються на звалищах й становлять неабияку загрозу для довкілля. Мовиться про медикаменти, хімічні засоби, електронні відходи тощо. Відсутність екосвідомості громадян в цьому питанні шкодить самим людям, природним екосистемам та планеті у довгостроковій перспективі. За інформацією організації, до мобільних пунктів можна принести:

батарейки та акумулятори;

люмінесцентні лампи;

термометри та ртутовмісні матеріали;

фарби, клеї, розчинники (з тарою);

електричне та електронне обладнання;

миючі засоби, побутову хімію (з тарою);

протерміновані ліки.

Графік зупинок екобуса у січні:

8 січня 9:00 – 17:00 – Південно-захід, Інститутська, магазин "Делікат";

9 січня 9:00 – 17:00 – Заріччя, кафе "Старий млин";

12 січня 12:00 – 17:00 – Виставка, Проспект Миру, МАУП;

13 січня 12:00 – 17:00 – Ружична, магазин "Пан Диван";

14 січня 9:00 – 17:00 – Центр, вулиця Шевченка, магазин "Сільпо";

15 січня 9:00 – 17:00 – Дубове, Козацька, 54/2, ДНЗ №1;

16 січня 9:00 – 17:00 – Озерна, магазин "Дана";

19 січня 12:00-17:00 – центр, Філармонія;

20 січня 12:00-17:00 – Гречани, СКЦ "Плоскирів";

21 січня 9:00 – 17:00 – Південно-захід, Львівське шосе, магазин "АТБ";

22 січня 9:00 – 17:00 – Ракове, Гарнізонна, магазин "Контакт";

23 січня 9:00-17:00 – Центр, ТЦ "Дитячий світ";

26 січня 12:00 – 17:00 – Озерна, Залізняка,4, аптека;

27 січня 12:00 – 17:00 – Виставка, Політехнічний коледж;

28 січня 9:00 – 17:00 – Заготзерно, магазин "Взуття для вашої родини".

Крім того, ви можете принести небезпечні відходи щодня з 8.00 до 19.00 до Центру управління відходами. Він розташований поблизу полігону ТПВ за адресою: проспект Миру, 7.