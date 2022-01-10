Графік його роботи оприлюднила громадська організація "Розумне довкілля. Хмельницький". Скористатися безплатною послугою зможуть усі охочі.
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Що можна здати
Фахівці наголошують, що деякі предмети не можна викидати у смітник. Річ у тім, що вони накопичуються на звалищах й становлять неабияку загрозу для довкілля. Мовиться про медикаменти, хімічні засоби, електронні відходи тощо. Відсутність екосвідомості громадян в цьому питанні шкодить самим людям, природним екосистемам та планеті у довгостроковій перспективі. За інформацією організації, до мобільних пунктів можна принести:
- батарейки та акумулятори;
- люмінесцентні лампи;
- термометри та ртутовмісні матеріали;
- фарби, клеї, розчинники (з тарою);
- електричне та електронне обладнання;
- миючі засоби, побутову хімію (з тарою);
- протерміновані ліки.
Графік зупинок екобуса у січні:
- 8 січня 9:00 – 17:00 – Південно-захід, Інститутська, магазин "Делікат";
- 9 січня 9:00 – 17:00 – Заріччя, кафе "Старий млин";
- 12 січня 12:00 – 17:00 – Виставка, Проспект Миру, МАУП;
- 13 січня 12:00 – 17:00 – Ружична, магазин "Пан Диван";
- 14 січня 9:00 – 17:00 – Центр, вулиця Шевченка, магазин "Сільпо";
- 15 січня 9:00 – 17:00 – Дубове, Козацька, 54/2, ДНЗ №1;
- 16 січня 9:00 – 17:00 – Озерна, магазин "Дана";
- 19 січня 12:00-17:00 – центр, Філармонія;
- 20 січня 12:00-17:00 – Гречани, СКЦ "Плоскирів";
- 21 січня 9:00 – 17:00 – Південно-захід, Львівське шосе, магазин "АТБ";
- 22 січня 9:00 – 17:00 – Ракове, Гарнізонна, магазин "Контакт";
- 23 січня 9:00-17:00 – Центр, ТЦ "Дитячий світ";
- 26 січня 12:00 – 17:00 – Озерна, Залізняка,4, аптека;
- 27 січня 12:00 – 17:00 – Виставка, Політехнічний коледж;
- 28 січня 9:00 – 17:00 – Заготзерно, магазин "Взуття для вашої родини".
Крім того, ви можете принести небезпечні відходи щодня з 8.00 до 19.00 до Центру управління відходами. Він розташований поблизу полігону ТПВ за адресою: проспект Миру, 7.