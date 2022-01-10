В Хмельницком экобус будет принимать опасные отходы: график работы
Источник:"Экополитика"
В январе жители Хмельницкого смогут сдать опасные отходы на переработку. Так, в городе будет работать специальный экобус.
График его работы обнародовала общественная организация "Умная окружающая среда. Хмельницкий". Воспользоваться бесплатной услугой смогут все желающие.
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Что можно сдать
Специалисты отмечают, что некоторые предметы нельзя выбрасывать в помойку. Дело в том, что они накапливаются на свалках и представляют большую угрозу для окружающей среды. Речь идет о медикаментах, химических средствах, электронных отходах и другом. Отсутствие экосознания граждан в этом вопросе вредит самим людям, природным экосистемам и планете в долгосрочной перспективе. По информации организации, в мобильные пункты можно принести:
- батарейки и аккумуляторы;
- люминесцентные лампы;
- термометры и ртутосодержащие материалы;
- краски, клеи, растворители (с тарой);
- электрическое и электронное оборудование;
- моющие средства, бытовую химию (с тарой);
- просроченные лекарства.
График остановок экобуса в январе:
- 8 января 9:00 – 17:00 – Юго-Запад, Институтская, магазин "Деликат";
- 9 января 9:00 – 17:00 – Заречье, кафе "Старая мельница";
- 12 января 12:00 – 17:00 – Выставка, Проспект Мира, МАУП;
- 13 января 12:00 – 17:00 – Ружическая, магазин "Пан Диван";
- 14 января 9:00 – 17:00 – Центр, улица Шевченко, магазин "Сельпо";
- 15 января 9:00 – 17:00 – Дубовое, Казацкая, 54/2, ДУЗ №1;
- 16 января 9:00 – 17:00 – Озерная, магазин "Дана";
- 19 января 12:00-17:00 – центр, Филармония;
- 20 января 12:00-17:00 – Гречаны, СКЦ "Плоскиров";
- 21 января 9:00 – 17:00 – Юго-Запад, Львовское шоссе, магазин "АТБ";
- 22 января 9:00 – 17:00 – Раково, Гарнизонная, магазин "Контакт";
- 23 января 9:00-17:00 – Центр, ТЦ "Детский мир";
- 26 января 12:00 – 17:00 – Озерная, Железняка,4, аптека;
- 27 января 12:00 – 17:00 – Выставка, политехнический колледж;
- 28 января 9:00 – 17:00 – Заготзерно, магазин "Обувь для вашей семьи".
Кроме того, вы можете принести опасные отходы ежедневно с 8.00 до 19.00 в Центр управления отходами. Он расположен вблизи полигона ТБО по адресу: проспект Мира, 7.