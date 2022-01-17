Израильский стартап представил лосось на растительной основе

Компания Plantish, базирующаяся в Израиле, создала растительное филе лосося. Отмечается, что экоальтернатива имеет ту же питательную ценность, что и традиционная рыба.

В настоящее время разработчики находятся на этапе патентования технологии. Ожидается, что продукт локально появится на рынке к концу 2022 года, а массовое производство запланировано на 2024 год.

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О продукте

Новинка от Plantish – это цельный кусок лосося без костей, имитирующий внешний вид, вкус и текстуру настоящей рыбы. Филе является полностью веганским. Среди основных преимуществ:

высокое содержание белка, омега-3 и омега-6 жирных кислот и витаминов группы В;

отсутствие ртути, антибиотиков, гормонов, микропластика и токсинов.

Растительное филе лосося / Фото Plantish

В компании убеждены, что продукт обречен на успех, ведь наблюдается большой потребительский спрос на целые стейки рыбы, а не измельченный фарш. Кроме того, Plantish можно приготовить так же, как и обычный лосось.

Мы существуем, чтобы спасти океаны и устранить потребность в потреблении морских животных, предлагая более устойчивые, питательные и вкусные варианты. Наше видение – стать ведущим мировым брендом морепродуктов, не причинив вреда ни одной рыбе,

– отметил основатель стартапа Офек Рон.

Заметим, что сегодня производители по всему миру активно ищут пути замены животных продуктов, ведь их массовое производство и потребление – огромная угроза для планеты. Более того, рынок растительных альтернатив достаточно перспективен и привлекателен для инвесторов.

Так, словенская компания Juicy Marbles планирует стать первым в мире коммерческим производителем стейка филе-миньон на растительной основе. Для этого стартап привлек 4,5 миллиона долларов инвестиций. В свою очередь, немецкий Perfeggt предлагает потребителям растительные яйца. Всемирно известная компания Nestle тестирует растительные креветки, изготовленные из морских водорослей, гороха и растения конжак.

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