Garden Gourmet – это веганские версии яиц и креветок. Их можно использовать в кулинарии, как и традиционные продукты.

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С чего изготовлена ​​продукция

Веганские яйца содержат соевый белок и жирные кислоты омега-3. Искусственные креветки сделаны из морских водорослей, гороха и растения конжак, которое широко распространено в Азии.

Выход на рынок

Nestle намерена поставлять новую продукцию потребителям во всем мире. Для этого компания применит свою мощную дистрибьюторскую сеть. Кроме того, Nestle уже перешла на альтернативы коровьего молока под брендом Wunda. Компания также сотрудничает с израильским стартапом Future Meat Technologies Ltd с целью разработки новых технологий, в частности – выращивание мяса.

Другие производители

Среди других компаний, которые поддерживают "энимал-фри" тенденцию, – Beyond Meat и Impossible Foods. Они разрабатывают растительные альтернативы мяса. Так, веганский бургер McPlant от Beyond Meat скоро появится в ресторанах McDonald's. В свою очередь, Impossible Foods сосредоточилась на производстве курятины и свинины на растительной основе.