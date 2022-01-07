Та як зробити бургер соковитим та неповторним? Декількома нюансами поділився шеф-кухар Андрій Величко.

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7 секретів ідеального бургера

Булочка

Вона має бути м'якою, дещо солодкуватою, карамельно-коричневого кольору. "Таку булочку притискаєш, а вона хоче повернутися в початкову форму", – говорить кулінар.

Котлета

Шеф-кухар радить дотримуватися пропорції: 20% густого яловичого жиру на 80% грудини. Вона має бути доволі жирною, але не надто збитою.

Соус

Андрій Величко рекомендує готувати томатний соус на основі кетчупу Heinz, адже тоді він вийде неймовірно смачним. Звісно, можна обрати й "Чамак". Цей аспект – на ваш розсуд.

Сир

Експерт переконаний, що найкраще зупинити свій вибір на м'якому чедері.

Важливі інгредієнти

Салат рамен, варення з цибулі, хрумкий бекон, солоний огірок – усе це не варто оминати увагою!

Розмір

На думку кулінара, у бургері головне – розмір. "Ну, не півкілограмовий. Ідеально – трохи більше "слайдера", так щоб з'їсти, запити ковтком холодної коли й захотіти трохи картоплі", – зауважує він.

Картопля

Фрі, по-селянськи, чипси з батату чи селери? Кожен обирає відповідно до власних вподобань. Проте шеф-кухар пропонує розглянути простий та доступний рецепт ідеальної картоплі від Хестона Блюменталя.

Бургер від Андрія Величка / Фото фейсбук Андрія Величка

Повний текст публікації Андрія Величка:

А ви намагалися приготувати бургер повністю самостійно? Ну так, щоби від булочки до котлети, від соусу до огірочка. Скажу відразу, хоч це може бути божественно смачно, але за витратами часу краще сходити в ресторан. Дешевше і швидше. Але якщо все-таки зважилися, то дам пару порад. Наслідуючи їх, у вас в результаті вийде такий бургер, як я люблю. Ну, а якщо вам подобається інший смак – напишіть у коментарях.

1. Булочка. Я без розуму від м'якої, трохи солодкуватої бриоши. Коли тісто з яйцями, олією та молоком, на живих дріжджах. А згори карамельно-коричневого кольору від запеченого льєзону. Та й м'яка. Дуже. Це коли притискаєш таку булочку, а вона хоче повернутися в початкову форму.

2. Котлети. Соковита, досить жирна, не надто збита. В ідеалі 20% щільного яловичого жиру на 80% грудини. Ну чи іншу частину.

3. Соус. Якщо томатний – то на основі старого доброго кетчупу Хайнц. Люблю ще наш Чумак, але щось уміють у цьому Хайнці таке зробити, що соус виходить бомбичним.

4. Сир. Звісно, ​​чеддер. М'який. Або соус із нього. Є ще сотня гідних сирів, але бургер краще починати із чеддера.

5. Що ще? хрумкий салат, краще ромен. Солодкий лук, краще цибулеве варення. Хрумкий бекон, краще сирокопчений і підсмажений із цукром або сиропом. Солоний огірок, краще за бочковий. Ну і ще щось можливо, але не варто перевантажувати.

6. Розмір. Я вважаю, що у бургері головне – розмір. Ну, не півкілограмовий. Ідеально – трохи більше «слайдера», так щоб з'їсти, запитати ковтком холодної коли і захотіти трохи картоплі.

7. Так, і знову головне! Щось дуже багато головного в цьому «простому» бургері. Але картопля. Чіпси, часточки, фрі? А може чіпси з батату чи селери? Питанням ідеальної картоплі фрі колись розбирався геній Хестон Блюменталь. І рецепт цей доступний, рекомендую вивчити та спробувати.

Ось я описав всього 7 нюансів і трохи порад, як отримати бургер, якому я був би дуже радий. Ну а ви, звичайно ж, можете доповнити – який він, ваш ідеальний бургер.