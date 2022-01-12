Экологичная альтернатива: ученые предложили новый способ изготовления яичного белка
Источник:Nature Food
Финские ученые предложили более экологичный способ изготовления яичного белка. В основе метода – генномодифицированные микробы.
Исследование провели специалисты Хельсинкского университета, Центра технологических исследований Финляндии VTT и компании Solar Foods. Оказалось, что предложенный способ имеет ряд преимуществ.
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Подробности
Ключевая задача заключалась в том, чтобы с помощью генномодифицированных микробов выработать овальбумин. Этот элемент является главным белком куриного яйца, на который приходится около 65% от общей белковой массы.
В ходе исследования ученые установили, что для выработки белка с помощью микробов требуется электроэнергия. Следовательно, технология выгодна при условии, если будет расти количество возобновляемых источников энергии. Однако о производстве яичного белка таким способом в промышленных масштабах пока речь не идет.
Какие преимущества решения
- такой метод экономически выгоднее;
- в перспективе будет использоваться меньше воды для содержания кур и территорий для ведения сельского хозяйства, как следствие – уменьшение негативного влияния на окружающую среду;
- снижение количества передаваемых инфекций от птиц к людям.