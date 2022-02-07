Решение является частью программы Galaxy for the Planet. Ее цель – сведение к минимуму нашего влияния на окружающую среду и содействие более устойчивому образу жизни.

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Заявление компании

Известно, что Samsung будет использовать переделанный океанский пластик во всей своей линейке продуктов. Первые гаджеты из нового материала представят 9 февраля на выставке Unpacked. Это будут новые устройства Galaxy.

Они будут отражать наши постоянные усилия по отказу от одноразового пластика и расширению использования других экологически безопасных материалов,

– объясняют в компании.

Цифра поражает! Ежегодно в океан выбрасывается 640 тысяч тонн рыболовных сетей. Эти отходы не только крайне опасны для экосистем, но и попадают в пищу и воду, которую мы потребляем.

Рыбальская сеть в океане / Фото Samsung

"Сбор и перепрофилирование этих сетей – жизненно важные первые шаги по сохранению чистоты наших океанов, а также по сохранению планеты и нашего коллективного будущего", – резюмируют в Samsung.