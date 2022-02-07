Рішення є частиною програми Galaxy for the Planet. Її мета – зведення до мінімуму нашого впливу на навколишнє середовище та сприяння стійкішому способу життя.
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Заява компанії
Відомо, що Samsung використовуватиме перероблений океанський пластик у всій своїй лінійці продуктів. Перші гаджети з новітнього матеріалу представлять 9 лютого на виставці Unpacked. Це будуть новенькі пристрої Galaxy.
Вони відображатимуть наші постійні зусилля щодо відмови від одноразового пластику та розширення використання інших екологічно безпечних матеріалів,
– пояснюють у компанії.
Рибальська сіть в океані / Фото Samsung
"Збір та перепрофілювання цих сітей – життєво важливі перші кроки у збереженні чистоти наших океанів, а також у збереженні планети та нашого колективного майбутнього", – резюмують у Samsung.