Зараз Миколка перебуває у Чорнобильській лікарні. Рік тому йому поставили діагноз – нефротичний синдром, який призвів до ниркової недостатності.

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Підготовка до трансплантації

Повернути до повноцінного життя 6-річного Миколку може лише трансплантація нирки. Донором для хлопчика стане його мама.

Проте операція не може відбутися, поки в дитини проблеми із зубками – у хлопчика карієс. А коли триває підготовка до пересадки органів, дуже важливо, щоб в організмі не було жодних вогнищ інфекції.

Після проведення трансплантації нирки наш пацієнт буде приймати пожиттєву імуносупресивну терапію. Для того, щоб уникнути відторгнення пересадженого органу,

– розповідає нефролог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру Роман Андруневич.

Коли ж дитина прийматиме імуносупресивну терапію, і є джерело інфекції в ротовій порожнині, може виникнути ще більше інфекцій, яких побоюються лікарі.

Щоб відбулася рятівна трансплантація нирки, Миколці треба полікувати зуби та завершити інші дороговартісні обстеження. Усе це коштує лише близько 30 тисяч гривень, але грошей у батьків хлопчика немає.

Реквізити для допомоги Миколці:



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благодійний фонд "Крила надії"

Публікація БФ "Крила надії":

Сьогоднішній чудовий осінній день стане ще сонячнішим і теплішим, якщо додати в нього добру справу!

Шестирічний Миколка дуже потребує нашої допомоги. Рік тому у нього виявили проблеми з нирками. З того часу хлопчик двічі на тиждень проходить процедуру гемодіалізу, завдяки якій він живе. Зараз хлопчик перебуває у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, де очікує на трансплантацію нирки.

Проте операція може не відбутися або ж перенестися через те, що у дитини дуже поганий стан зубчиків – карієс та інші супутні проблеми. Коли триває підготовка до операції з пересадки органу, дуже важливо, щоб в організмі не було вогнищ інфекції. Тож, щоб відбулася рятівна трансплантація нирки, Миколці треба полікувати зуби.

За попередньою оцінкою, вартість аналізів, обстежень та лікування зубчиків – 30 тисяч гривень Таких коштів у родини нема. Проте ми віримо, що з вашою допомогою ми зможемо допомогти Миколці, і він матиме проліковані зубки і рятівна операція невдовзі відбудеться.

Наші підопічні, які пройшли трансплантацію органів або ж готуються до неї, практично щодня потребують ліків, обстежень, витратних матеріалів. Іноді виникають особливі потреби, як от в Миколки. Завдяки вашим благодійним внескам ми маємо можливість забезпечувати дітей усім необхідним, щоб їхнє лікування було більш ефективним, а дитинство тривало, незалежно від діагнозів.