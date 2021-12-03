Соответствующее решение было одобрено на заседании 2 ноября. Министерство экономики предлагает приравнять увольнение беременных к дискриминации.

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Запрет увольнения беременных

Инициатива предусматривает, что работодатель официально не может уволить женщину, которая беременна или находится в отпуске по беременности и родам. Уволить ее нельзя и по возвращении на работу.

Украинку смогут уволить, если причина ее отсутствия на работе не связана:

с беременностью;

с кормлением малыша;

рождение ребенка.

Также если беременной женщине нужно пройти медобследование, за ней должна сохраниться средняя зарплата.

Кроме того, таким женщинам нельзя работать в ночные смены. А работодатели не имеют права отказывать им в трудоустройстве или снижать зарплату из-за беременности.

Важно! После своего решения Кабмин направит соответствующий законопроект о правовом урегулировании труда отдельных категорий граждан в Верховную Раду. Там его должны рассмотреть и одобрить в двух чтениях, прежде чем он вступит в силу.