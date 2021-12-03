Соответствующее решение было одобрено на заседании 2 ноября. Министерство экономики предлагает приравнять увольнение беременных к дискриминации.
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Запрет увольнения беременных
Инициатива предусматривает, что работодатель официально не может уволить женщину, которая беременна или находится в отпуске по беременности и родам. Уволить ее нельзя и по возвращении на работу.
Украинку смогут уволить, если причина ее отсутствия на работе не связана:
- с беременностью;
- с кормлением малыша;
- рождение ребенка.
Также если беременной женщине нужно пройти медобследование, за ней должна сохраниться средняя зарплата.
Кроме того, таким женщинам нельзя работать в ночные смены. А работодатели не имеют права отказывать им в трудоустройстве или снижать зарплату из-за беременности.