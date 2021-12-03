Відповідне рішення схвалили на засіданні 2 листопада. Міністерство економіки пропонує прирівняти звільнення вагітних до дискримінації.
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Заборона звільнення вагітних
Ініціатива передбачає, що роботодавець офіційно не може звільнити жінку, яка вагітна або перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. Звільнити її не можна й після повернення на роботу.
Українку зможуть звільнити, якщо причина її відсутності на роботі не пов'язана:
- із вагітністю;
- з годуванням малюка;
- народження дитини.
Також якщо вагітній жінці необхідно пройти медобстеження, за нею має зберегтися середня зарплата.
Крім того, таким жінкам не можна працювати у нічні зміни. А роботодавці не мають права відмовляти їм у працевлаштуванні чи знижувати зарплату через вагітність.