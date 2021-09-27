Больше всего растительного белка содержится в шпинате, брокколи, чечевице, соевых бобах и нуте. Реальная польза этих продуктов заключается в предотвращении ряда заболеваний.

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Наше исследование показывает, что растительный белок может оказывать благоприятное воздействие на здоровье, и замена красного и обработанного мясного белка растительным или рыбным белком может увеличить продолжительность жизни,

– отмечают авторы исследования.

Исследование

Ученые анализировали состояние здоровья 70 696 человек. Средний возраст мужчин и женщин составил 55 лет. Наблюдение продолжалось около 18 лет.

Участники эксперимента заполнили подробные анкеты о своем здоровье и ежедневном рационе. Ни один из них не болел раком или сердечно-сосудистые заболевания. За годы, в течение которых продолжалось исследование, из жизни ушло 12 381 человек. Специалисты учли индекс массы тела, уровень потребления жира, вредные привычки и другие показатели и пришли к определенным выводам.

Результаты