Найбільше рослинного білка міститься у шпинаті, броколі, сочевиці, соєвих бобах та нуті. Реальна користь цих продуктів полягає у запобіганні низки захворювань.

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Наше дослідження показує, що рослинний білок може надавати сприятливий вплив на здоров’я, і що заміна червоного та обробленого м’ясного білка рослинним або рибним білком може збільшити тривалість життя,

– зазначають автори дослідження.

Дослідження

Вчені аналізували стан здоров'я 70 696 осіб. Середній вік чоловіків та жінок склав 55 років. Спостереження тривало близько 18 років.

Учасники експерименту заповнили детальні анкети про здоров'я та щоденний раціон. Жоден з них не хворів на рак або серцево-судинні захворювання. За роки, впродовж яких тривало дослідження, з життя пішло 12 381 людина. Фахівці врахували індекс маси тіла, рівень споживання жиру, шкідливі звички та інші показники й дійшли певних висновків.

Результати