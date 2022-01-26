Некоторые специалисты советуют выполнять физические упражнения, наладить режим сна, избегать стресса и соблюдать здоровое питание. Более того, есть конкретные продукты и напитки, которые могут помочь дольше сохранять молодость.
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Совет эксперта
Так, диетолог Кортни Д'Анджело убеждена, что одно из лучших средств для замедления старения – это обычный зеленый чай. Этот напиток способен оказывать благоприятное воздействие на наше здоровье. К примеру, говорится об:
- ускорении обмена веществ;
- укреплении иммунной системы;
- уменьшении воспалений;
- снижении риска некоторых видов рака;
- улучшении когнитивного здоровья.
Так, к вышеупомянутым положительным свойствам зеленого чая специалист добавляет и замедление процесса старения. В первую очередь он богат антиоксидантами, а именно – полифенолами, которые помогают бороться с различными заболеваниями, в частности болезнями сердца и диабетом. Кроме того, он стимулирует выработку коллагена, что помогает коже выглядеть моложе.
Однако даже таким полезным напитком не следует злоупотреблять. Дело в том, что зеленый чай содержит немало кофеина, а он, как известно, вызывает другие негативные побочные эффекты.