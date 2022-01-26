Некоторые специалисты советуют выполнять физические упражнения, наладить режим сна, избегать стресса и соблюдать здоровое питание. Более того, есть конкретные продукты и напитки, которые могут помочь дольше сохранять молодость.

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Совет эксперта

Так, диетолог Кортни Д'Анджело убеждена, что одно из лучших средств для замедления старения – это обычный зеленый чай. Этот напиток способен оказывать благоприятное воздействие на наше здоровье. К примеру, говорится об:

ускорении обмена веществ;

укреплении иммунной системы;

уменьшении воспалений;

снижении риска некоторых видов рака;

улучшении когнитивного здоровья.

Так, к вышеупомянутым положительным свойствам зеленого чая специалист добавляет и замедление процесса старения. В первую очередь он богат антиоксидантами, а именно – полифенолами, которые помогают бороться с различными заболеваниями, в частности болезнями сердца и диабетом. Кроме того, он стимулирует выработку коллагена, что помогает коже выглядеть моложе.

Однако даже таким полезным напитком не следует злоупотреблять. Дело в том, что зеленый чай содержит немало кофеина, а он, как известно, вызывает другие негативные побочные эффекты.

Обратите внимание! Чашка кофе на 235 миллилитра содержит около 96 миллиграмм кофеина, а чашка зеленого чая – 28 миллиграммов. Если вы кофеман, содержание кофеина в зеленом чае вряд ли станет критичным для вас.