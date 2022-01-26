Деякі фахівці радять виконувати фізичні вправи, налагодити режим сну, уникати стресу та дотримуватися здорового харчування. Ба більше, є конкретні продукти та напої, які можуть допомогти довше зберігати молодість.

Цікаво Що може замінити каву: відома дієтологиня поділилась секретами

Порада експертки

Так, дієтологиня Кортні Д'Анджело переконана, що один з найкращих засобів для уповільнення старіння – це звичайний зелений чай. Цей напій здатен сприятливо впливати на наше здоров'я. До прикладу, мовиться про:

прискорення обміну речовин;

зміцнення імунної системи;

зменшення запалень;

зниження ризику деяких видів раку;

покращення когнітивного здоров'я.

Так, до вищезгаданих позитивних властивостей зеленого чаю фахівчиня додає й уповільнення процесу старіння. Насамперед він багатий на антиоксиданти, а саме – поліфеноли, які допомагають боротися з різними захворюваннями, зокрема хворобами серця та діабетом. Крім того, він стимулює вироблення колагену, що допомагає шкірі виглядати молодше.

Однак навіть таким корисним напоєм не варто зловживати. Річ у тім, що зелений чай містить чимало кофеїну, а він, як відомо, спричиняє інші негативні побічні ефекти.

Зверніть увагу! Чашка кави на 235 мілілітрів містить близько 96 міліграмів кофеїну, а чашка зеленого чаю – 28 міліграмів. Якщо ви кавоман, вміст кофеїну у зеленому чаї навряд чи не стане критичним для вас.