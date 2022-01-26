Деякі фахівці радять виконувати фізичні вправи, налагодити режим сну, уникати стресу та дотримуватися здорового харчування. Ба більше, є конкретні продукти та напої, які можуть допомогти довше зберігати молодість.
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Порада експертки
Так, дієтологиня Кортні Д'Анджело переконана, що один з найкращих засобів для уповільнення старіння – це звичайний зелений чай. Цей напій здатен сприятливо впливати на наше здоров'я. До прикладу, мовиться про:
- прискорення обміну речовин;
- зміцнення імунної системи;
- зменшення запалень;
- зниження ризику деяких видів раку;
- покращення когнітивного здоров'я.
Так, до вищезгаданих позитивних властивостей зеленого чаю фахівчиня додає й уповільнення процесу старіння. Насамперед він багатий на антиоксиданти, а саме – поліфеноли, які допомагають боротися з різними захворюваннями, зокрема хворобами серця та діабетом. Крім того, він стимулює вироблення колагену, що допомагає шкірі виглядати молодше.
Однак навіть таким корисним напоєм не варто зловживати. Річ у тім, що зелений чай містить чимало кофеїну, а він, як відомо, спричиняє інші негативні побічні ефекти.