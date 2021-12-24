Акция проходит в рамках проекта "Sklyanka.lab – мини-лаборатория очищения Земли" в сотрудничестве с международным фондом "Возрождение" и Европейским Союзом.
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Экоакция в Калуше
Начали экоакцию по сбору стеклотары в Калушском лицее №2. Учащиеся приносят стеклотару и соревнуются между собой в количестве собранного вторсырья.
Класс, который принесет больше стеклотары, получит 1 тысячу гривен на собственные нужды, а пятерка первых в рейтинге за килограмм вторсырья получат поощрительные подарки в виде продукции.
К бутылкам есть несколько требований:
- они должны быть вымыты,
- сухими,
- не поврежденными,
- без этикеток.
Экоакция по сбору стеклотары / Фото Олега Киндрацкого
Публикация Олега Киндрацкого:
Рады сообщить, что уже начали сотрудничество с Международным фондом "Возрождение" и Европейским союзом в рамках грантового проекта "Sklyanka.lab – мини-лаборатория очищения Земли".
При финансовой поддержке фонда и Европейского союза, вместе с Mariana Dumenko начали эко акцию по сбору стеклотары в Калушский лицей 2.
Класс, который принесет больше стеклотары, получит 1 000 гривен на собственные нужды! Пятерка первых в рейтинге за кг стеклотары получат поощрительные подарки в виде продукции!
Главные требования к бутылкам:
- вымыты
- сухие
- не повреждены
- без этикеток
Такие же эко-акции планируем провести еще в пяти лицеях города! Поэтому если желаешь, чтобы твой лицей принял участие, пиши нам в мессенджер!