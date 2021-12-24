Акція проходить у межах проєкту "Sklyanka.lab – міні-лабораторія очищення Землі" в співпраці з міжнародним фондом "Відродження" та Європейським Союзом.

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Екоакція в Калуші

Почали екоакцію зі збору склотари у Калуському ліцеї №2. Учні приносять склотару та змагаються між собою у кількості зібраної вторсировини.

Клас, який принесе найбільше склотари, отримає 1 тисячу гривень на власні потреби, а п'ятірка перших у рейтингу за кілограм вторсировини отримають заохочувальні подарунки у вигляді продукції.

До пляшок є кілька вимог:

вони повинні бути вимитими,

сухими,

не пошкодженими,

без етикеток.



Екоакція зі збору склотари / Фото Олега Кіндрацького

Публікація Олега Кіндрацького:

Раді повідомити, що вже почали співпрацю з Міжнародний фонд "Відродження" та Європейським союзом у межах грантового проєкту "Sklyanka.lab – міні-лабораторія очищення Землі".

За фінансової підтримки фонду та Європейського союзу, разом з Mariana Dumenko почали еко акцію зі збору склотари у Калуський ліцей 2.

Клас, який принесе найбільше склотари, отримає 1 000 гривень на власні потреби! П'ятірка перших у рейтингу за кг склотари отримають заохочувальні подарунки у вигляді продукції!

Головні вимоги до пляшок:

- вимиті

- сухі

- не пошкодженні

- без етикеток

Такі ж екоакції плануємо провести ще у п‘ятьох ліцеях міста! Тому, якщо бажаєш, щоб твій ліцей взяв участь, пиши нам у месенджер!