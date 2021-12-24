В Калуше стартовал проект по утилизации стеклянных отходов

В Калуше в рамках проекта "Sklyanka.lab – мини-лаборатория очищения Земли" школьники смогут безопасно утилизировать стеклянные отходы. Экоакция проходит в Калушском лицее №2.

Акция проходит в рамках проекта "Sklyanka.lab – мини-лаборатория очищения Земли" в сотрудничестве с международным фондом "Возрождение" и Европейским Союзом.

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Экоакция в Калуше

Начали экоакцию по сбору стеклотары в Калушском лицее №2. Учащиеся приносят стеклотару и соревнуются между собой в количестве собранного вторсырья.

Класс, который принесет больше стеклотары, получит 1 тысячу гривен на собственные нужды, а пятерка первых в рейтинге за килограмм вторсырья получат поощрительные подарки в виде продукции.

К бутылкам есть несколько требований:

они должны быть вымыты,

сухими,

не поврежденными,

без этикеток.



Экоакция по сбору стеклотары / Фото Олега Киндрацкого

Публикация Олега Киндрацкого:

Рады сообщить, что уже начали сотрудничество с Международным фондом "Возрождение" и Европейским союзом в рамках грантового проекта "Sklyanka.lab – мини-лаборатория очищения Земли".

При финансовой поддержке фонда и Европейского союза, вместе с Mariana Dumenko начали эко акцию по сбору стеклотары в Калушский лицей 2.

Класс, который принесет больше стеклотары, получит 1 000 гривен на собственные нужды! Пятерка первых в рейтинге за кг стеклотары получат поощрительные подарки в виде продукции!

Главные требования к бутылкам:

- вымыты

- сухие

- не повреждены

- без этикеток

Такие же эко-акции планируем провести еще в пяти лицеях города! Поэтому если желаешь, чтобы твой лицей принял участие, пиши нам в мессенджер!