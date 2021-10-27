Про те, які звички заважають проявити себе на роботі з кращого боку, та як отримати довгоочікуване підвищення, розповідає фундатор онлайн-школи для дітей Novator Марія Смолянова.

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  • Відсутність жаги до навчання

Кар'єрне зростання тісно пов'язане з професійним розвитком. Якщо співробітник не виявляє бажання зростати професійно, це не залишиться непоміченим з боку керівництва.

Відсутність жаги до навчання може бути наслідком банального небажання розвиватися або ж співробітник може соромитись запитати в роботодавця про можливість навчання.

  • Несприйняття нових тенденцій і технологій

При швидкості змін, що відбуваються у світі, особливо цінуються фахівці, здатні адаптуватися до цих змін. Та багатьом людям це дається дуже важко, оскільки прогрес часто асоціюється з ризиком втратити стабільність.

  • Невпевненість у собі

Можливості кар'єрного зростання, що відкриваються, тягнуть за собою додаткову відповідальність, до якої не всі виявляються готові. Співробітник починає сумніватися в собі та своїх силах, бо боїться зробити помилку й не впоратися.

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  • Невміння вибудовувати пріоритети

Часто співробітники намагаються завоювати довіру керівника та беруться за будь-яку роботу, яку можуть знайти у відділі. У підсумку вони виявляються завантаженими не лише своїми справами, а й завданнями всієї команди.

На перший погляд, начальник може бути задоволеним продуктивністю та старанністю співробітника, але відсутність пріоритетів в організації робочих справ та невміння відокремлювати свій блок роботи від завдань інших членів команди говорять про відсутність необхідних навичок керівництва.

  • Залежність від колективу

Не секрет, що робоча атмосфера відчутно впливає на продуктивність кожного співробітника, проте підібрати ідеальний колектив вкрай непросто.

Найчастіше, потрапляючи в розслаблену атмосферу та неспішний ритм виконання завдань, навіть найенергійніший співробітник втрачає іскру в очах і починає пливти за течією.