Про те, які звички заважають проявити себе на роботі з кращого боку, та як отримати довгоочікуване підвищення, розповідає фундатор онлайн-школи для дітей Novator Марія Смолянова.
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Відсутність жаги до навчання
Кар'єрне зростання тісно пов'язане з професійним розвитком. Якщо співробітник не виявляє бажання зростати професійно, це не залишиться непоміченим з боку керівництва.
Відсутність жаги до навчання може бути наслідком банального небажання розвиватися або ж співробітник може соромитись запитати в роботодавця про можливість навчання.
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Несприйняття нових тенденцій і технологій
При швидкості змін, що відбуваються у світі, особливо цінуються фахівці, здатні адаптуватися до цих змін. Та багатьом людям це дається дуже важко, оскільки прогрес часто асоціюється з ризиком втратити стабільність.
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Невпевненість у собі
Можливості кар'єрного зростання, що відкриваються, тягнуть за собою додаткову відповідальність, до якої не всі виявляються готові. Співробітник починає сумніватися в собі та своїх силах, бо боїться зробити помилку й не впоратися.
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Невміння вибудовувати пріоритети
Часто співробітники намагаються завоювати довіру керівника та беруться за будь-яку роботу, яку можуть знайти у відділі. У підсумку вони виявляються завантаженими не лише своїми справами, а й завданнями всієї команди.
На перший погляд, начальник може бути задоволеним продуктивністю та старанністю співробітника, але відсутність пріоритетів в організації робочих справ та невміння відокремлювати свій блок роботи від завдань інших членів команди говорять про відсутність необхідних навичок керівництва.
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Залежність від колективу
Не секрет, що робоча атмосфера відчутно впливає на продуктивність кожного співробітника, проте підібрати ідеальний колектив вкрай непросто.
Найчастіше, потрапляючи в розслаблену атмосферу та неспішний ритм виконання завдань, навіть найенергійніший співробітник втрачає іскру в очах і починає пливти за течією.