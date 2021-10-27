Карьерному росту мешают 5 привычек: что следует изменить

Карьерный рост – один из важнейших факторов мотивации любого сотрудника. Впрочем, своевременное выполнение задач не обязательно гарантирует этот рост, ведь есть повадки, которые могут этому помешать.

О том, какие привычки мешают проявить себя на работе с лучшей стороны и как получить долгожданное повышение, рассказывает основатель онлайн-школы для детей Novator Мария Смолянова.

Интересно узнать Мобильность, коллаборация и инклюзивность: принципы мотивирующие людей в МакДональдз

Отсутствие жажды к обучению

Карьерный рост тесно связан с профессиональным развитием. Если сотрудник не изъявляет желания расти профессионально, это не останется незамеченным со стороны руководства.

Отсутствие жажды к обучению может быть следствием банального нежелания развиваться или сотрудник может стесняться спросить у работодателя о возможности обучения.

Невосприятие новых тенденций и технологий

Если вы чувствуете, что недостаточный уровень знаний влияет на вашу работу и не позволяет расти, поговорите с руководителем. Многие работодатели готовы вкладываться в обучение сотрудников, ведь компетентные специалисты только принесут пользу компании.

При скорости происходящих в мире изменений особенно ценятся специалисты, способные адаптироваться к этим изменениям. Но многим людям это очень трудно, поскольку прогресс часто ассоциируется с риском потерять стабильность.

Неуверенность в себе

Если у вас есть предложение, как использовать изменившиеся условия окружающей среды или новую технологию во благо компании, составьте план действий и обязательно представьте его руководителю и команде. Даже самые смелые, но продуманные предложения всегда будут по достоинству оценены.

Открывающиеся возможности карьерного роста влекут за собой дополнительную ответственность, к которой не все оказываются готовы. Сотрудник начинает сомневаться в себе и своих силах, потому что боится совершить ошибку и не справиться.

Следует честно поговорить с собой и разобраться в причинах внутренней неуверенности. Она может быть вызвана нехваткой знаний, сложностью задачи или неудачным опытом на предыдущем месте работы. Правильное решение удастся найти, как только вы раскроете честную причину сомнений.

К слову Почему английский язык настолько важен для карьеры

Неумение выстраивать приоритеты

Часто сотрудники пытаются завоевать доверие руководителя и берутся за работу, которую могут найти в отделе. В итоге они оказываются загруженными не только своими делами, но и задачами всей команды.

На первый взгляд начальник может быть удовлетворен производительностью и усердием сотрудника, но отсутствие приоритетов в организации рабочих дел и неумение отделять свой блок работы от задач других членов команды говорят об отсутствии необходимых навыков руководства.

Зависимость от коллектива

Важно четко определить цели по своему блоку работы и расставить приоритеты. Следует помнить, что командная работа – это хорошо отлаженное взаимодействие всех членов команды, в которой перетягивание одеяла на себя может привести к ухудшению показателей всего отдела.

Не секрет, что рабочая атмосфера оказывает ощутимое влияние на производительность каждого сотрудника, однако подобрать идеальный коллектив крайне непросто.

Чаще всего, попадая в расслабленную атмосферу и неспешный ритм выполнения задач, даже самый энергичный сотрудник теряет искру в глазах и начинает плыть по течению.

Внимательно присмотритесь в состав коллектива, в который попали. Как правило, в отделе есть лидер мнений, формирующий атмосферу. Как только вы сможете показать руководству и коллегам высокую эффективность выполнения задач и что не боитесь внести новые предложения по организации работы команды, новым лидером мнений можете стать вы.