Кар'єрному зростанню заважають 5 звичок: що варто змінити

Кар'єрне зростання – один із найважливіших факторів мотивації будь-якого співробітника. Втім, своєчасне виконання завдань не обов'язково гарантує цього зростання, адже є звички, які можуть цьому помішати.

Про те, які звички заважають проявити себе на роботі з кращого боку, та як отримати довгоочікуване підвищення, розповідає фундатор онлайн-школи для дітей Novator Марія Смолянова.

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Відсутність жаги до навчання

Кар'єрне зростання тісно пов'язане з професійним розвитком. Якщо співробітник не виявляє бажання зростати професійно, це не залишиться непоміченим з боку керівництва.

Відсутність жаги до навчання може бути наслідком банального небажання розвиватися або ж співробітник може соромитись запитати в роботодавця про можливість навчання.

Несприйняття нових тенденцій і технологій

Якщо ви відчуваєте, що недостатній рівень знань впливає на вашу роботу та не дає можливості зростати, поговоріть з керівником. Багато роботодавців готові вкладатись у навчання співробітників, адже компетентні фахівці лише принесуть користь компанії.

При швидкості змін, що відбуваються у світі, особливо цінуються фахівці, здатні адаптуватися до цих змін. Та багатьом людям це дається дуже важко, оскільки прогрес часто асоціюється з ризиком втратити стабільність.

Невпевненість у собі

Якщо у вас є пропозиція, як використовувати умови довкілля, що змінилися, або нову технологію на благо компанії, складіть план дій і обов'язково презентуйте його керівнику та команді. Навіть найсміливіші, але продумані пропозиції завжди будуть заслужено оцінені.

Можливості кар'єрного зростання, що відкриваються, тягнуть за собою додаткову відповідальність, до якої не всі виявляються готові. Співробітник починає сумніватися в собі та своїх силах, бо боїться зробити помилку й не впоратися.

Варто чесно поговорити із собою та розібратися у причинах внутрішньої невпевненості. Вона може бути викликана нестачею знань, складністю завдання чи невдалим досвідом на попередньому місці роботи. Правильне рішення вдасться знайти, щойно ви розкриєте чесну причину сумнівів.

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Невміння вибудовувати пріоритети

Часто співробітники намагаються завоювати довіру керівника та беруться за будь-яку роботу, яку можуть знайти у відділі. У підсумку вони виявляються завантаженими не лише своїми справами, а й завданнями всієї команди.

На перший погляд, начальник може бути задоволеним продуктивністю та старанністю співробітника, але відсутність пріоритетів в організації робочих справ та невміння відокремлювати свій блок роботи від завдань інших членів команди говорять про відсутність необхідних навичок керівництва.

Залежність від колективу

Важливо чітко визначити цілі за своїм блоком роботу та розставити пріоритети. Варто пам'ятати, що командна робота – це добре налагоджена взаємодія всіх членів команди, в якій перетягування ковдри на себе може призвести до погіршення показників всього відділу.

Не секрет, що робоча атмосфера відчутно впливає на продуктивність кожного співробітника, проте підібрати ідеальний колектив вкрай непросто.

Найчастіше, потрапляючи в розслаблену атмосферу та неспішний ритм виконання завдань, навіть найенергійніший співробітник втрачає іскру в очах і починає пливти за течією.

Уважно придивіться до складу колективу, до якого потрапили. Як правило, у відділі є лідер думок, який формує атмосферу. Щойно ви зумієте показати керівництву та колегам високу ефективність виконання завдань та не боятиметесь внести нові пропозиції щодо організації роботи команди, новим лідером думок можете стати ви.