Акцию запускает книжный магазин "Сияние книги" при поддержке КП "Городской магазин". Собранную литературу передадут жителям Киевского гериатрического пансионата и благотворительного фонда "Дом Милосердия Вифезда".

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Как присоединиться к акции

Посетителям книжного магазина предлагают передать книгу нуждающимся до 28 февраля. С подбором изданий помогут продавцы-консультанты. Это должна быть полезная и приятная литература, которая будет радовать пожилых людей. Организаторы отмечают, что в рамках акции на весь чек предоставляется скидка в размере 10%.

Мы хотим дарить заботу с помощью книги,

– делятся авторы инициативы.

О заведениях

Киевский гериатрический пансионат – социально-медицинское учреждение для постоянного проживания граждан пожилого возраста, ветеранов войны и труда, людей, нуждающихся в постороннем уходе, бытовом и медицинском обслуживании.

"Дом Милосердия "Вифезда" – место, где проживают люди старшего возраста, пострадавшие от боевиков на Востоке Украины и нуждающиеся в постороннем уходе, бытовом и медицинском обслуживании.

Полный текст публикации КП "Городской магазин":

Вы все вместе показали, что помагать и радовать тех, кто так нуждается в любви и попечительстве просто и каждый может приобщиться к созданию хоть и маленького, но такого нужного чуда.

Мы хотим продолжать и по возможности дарить заботу с помощью книги.

Поэтому по инициативе и содействию руководства КП "Городской магазин" Аман Моламов с 31 января по 28 февраля предлагаем всем посетителям "Сяйва книги" присоединиться к акции сбора книг для пожилых людей из Киевского гериатрического пансионата и Благотворительного Фонда "Дом Милосердия "Вифезда".

Принимая участие в акции, на покупку книг предоставляется скидка 10% на весь ваш чек.

Киевский гериатрический пансионат является стационарным социально-медицинским учреждением для постоянного проживания граждан пожилого возраста, ветеранов войны и труда, людей, нуждающихся в постороннем уходе, бытовом и медицинском обслуживании.

"Дом Милосердия "Вифезда" расположен в городе Дружковка, в нем проживают люди старшего возраста и нуждающиеся в постороннем уходе, бытовом и медицинском обслуживании. Большинство жителей дома милосердия пострадали от боевиков на Востоке Украины, чьи дома были разрушены или чьи документы были утрачены.

Наши продавцы-консультанты подскажут и помогут подобрать именно ту литературу, которая станет полезной и будет радовать людей долгое время.