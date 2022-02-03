Акцію запускає книгарня "Сяйво книги" за підтримки КП "Міський магазин". Зібрану літературу передадуть мешканцям Київського геріатричного пансіонату та благодійного фонду "Будинок Милосердя "Віфезда".

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Відвідувачам книгарні пропонують передати книгу нужденним до 28 лютого. З підбором видань допоможуть продавці-консультанти. Це має бути корисна та приємна література, яка тішитиме старших людей. Організатори зауважують, що у межах акції на весь чек надається знижка у розмірі 10%.

Ми хочемо дарувати турботу за допомогою книги,

– діляться автори ініціативи.

Про заклади Київський геріатричний пансіонат – соціально-медична установа для постійного проживання громадян літнього віку, ветеранів війни та праці, людей, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування. "Будинок Милосердя "Віфезда" – місце, де проживають люди старшого віку, постраждалі від бойовиків на Сході України та ті, хто потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.

Повний текст публікації КП "Міський магазин":

Ви всі разом показали, що допомогти та радувати тих, хто так потребує любові та піклування просто і кожен може долучитися до створення хоч і маленького, але такого потрібного дива.

Ми хочемо продовжувати та по можливості дарувати турботу за допомогою книги.

Тому за ініціативи та сприяння керівництва КП "Міський магазин" Аман Моламов з 31 січня по 28 лютого пропонуємо усім відвідувачам "Сяйва книги" долучитися до акції збору книг для людей літнього віку з Київський геріатричний пансіонат та Благодійного Фонду "Будинок Милосердя "Віфезда".

Беручи участь в акції, на покупку книг надається знижка 10% на весь ваш чек.

Київський геріатричний пансіонат є стаціонарною соціально-медичною установою для постійного проживання громадян літнього віку, ветеранів війни та праці, людей, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.

"Будинок Милосердя "Віфезда" розташований у місті Дружківка, у ньому проживають люди старшого віку та ті, хто потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування. Більшість мешканців будинку милосердя постраждалі від бойовиків на Сході України, чиї оселі були зруйновані або чиї документи були втрачені.

Наші продавці-консультанти підкажуть та допоможуть підібрати саме ту літературу, що стане корисною та буде радувати людей довгий час.