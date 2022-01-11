Ранее в столице заработало 15 локаций, куда можно принести хвойные деревья. Теперь общее количество – 32 пункта.

Интересно В Хмельницком экобус будет принимать опасные отходы: график работы

Локации

  • проспект Голосеевский, 87Г;
  • парк "Покал", Столичное шоссе;
  • улица Тростянецкая, 58А;
  • фитнес-парк озеро Лебедино (возле уборной);
  • улица Электротехническая, 26;
  • парк "Молодежный";
  • парк "Троещина";
  • проспект Освободителей, 6;
  • парк у озера Тельбин (возле уборной);
  • парк возле кинотеатра "Аврора" (возле туалета);
  • парк на Русановской набережной (рядом с рестораном "Смородина", возле контейнеров).
  • проспект Степана Бандеры, 26А;
  • парк "Наталка" (недостроенная часть, напротив дома №2Д на улице Героев Сталинграда);
  • парк по улице Бережанской, 10 – 20 (на территории прилегающей к улице Петра Панча).
  • Железнодорожное шоссе, 61
  • улица Дмитриевская, 16А;
  • проспект Правды, 72 – 76.
  • улица Новополевая, 95;
  • сквер по улице Мартиросяна;
  • парк у кинотеатра "Тампере";
  • парк "Юность";
  • парк "Орленок"
  • улица Бетховена, 8;
  • парк "Совки", улица Жмеринская, 30г.
  • переулок Герцена, 6;
  • парк "Сырецкий" (возле дома садовника);
  • парк "Нивки" (восточная часть, проспект Победы, 82А).
  • Бориспольское шоссе, 23 километр;
  • проспект Броварской, 2А;
  • улица Радистов, 1В;
  • Никольское лесничество, квартал №35;
  • Броварское лесничество, квартал №72.

Какая дальнейшая судьба елок

После того как дерево попадает в пункт утилизации, его измельчают. Полученную щепу используют для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой она защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.