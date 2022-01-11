Раніше у столиці запрацювало 15 локацій, куди можна принести хвойні дерева. Відтепер загальна кількість – 32 пункти.
Цікаво У Хмельницькому екобус прийматиме небезпечні відходи: графік роботи
Локації
- проспект Голосіївський, 87Г;
- парк "Покал", Столичне шосе;
- вулиця Тростянецька, 58А;
- фітнес-парк озеро Лебедине (біля вбиральні);
- вулиця Електротехнічна, 26;
- парк "Молодіжний";
- парк "Троєщина";
- проспект Визволителів, 6;
- парк біля озера Тельбін (біля вбиральні);
- парк біля кінотеатру "Аврора" (біля вбиральні);
- парк на Русанівській набережній (поряд із рестораном "Смородина", біля контейнерів).
- проспект Степана Бандери, 26А;
- парк "Наталка" (недобудована частина, навпроти будинку №2Д на вулиці Героїв Сталінграда);
- парк на вулиці Бережанській, 10 – 20 (на території прилеглій до вулиці Петра Панча).
- Залізничне шосе, 61.
- вулиця Дмитрівська, 16А;
- проспект Правди, 72 – 76.
- вулиця Новопольова, 95;
- сквер на вулиці Мартиросяна;
- парк біля кінотеатру "Тампере";
- парк "Юність";
- парк "Орлятко"
- вулиця Бетховена, 8;
- парк "Совки", вулиця Жмеринська, 30Г.
- провулок Герцена, 6;
- парк "Сирецький" (біля будинку садівника);
- парк "Нивки" (східна частина, проспект Перемоги, 82А).
- Бориспільське шосе, 23 кілометр;
- проспект Броварський, 2А;
- вулиця Радистів, 1В;
- Микільське лісництво, квартал №35;
- Броварське лісництво, квартал №72.
Яка подальша доля ялинок
Після того, як дерево потрапляє до пункту утилізації, його подрібнюють. Отриману щепу використовують для мульчування лунок вічнозелених рослин. Узимку вона захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс та захищає від пересихання і перегріву.
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