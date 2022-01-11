Раніше у столиці запрацювало 15 локацій, куди можна принести хвойні дерева. Відтепер загальна кількість – 32 пункти.

Цікаво У Хмельницькому екобус прийматиме небезпечні відходи: графік роботи

Графік роботи: Спеціальні пункти прийому працюватимуть до 31 січня з 07:00 до 21:00.

Локації

проспект Голосіївський, 87Г;

парк "Покал", Столичне шосе;

вулиця Тростянецька, 58А;

фітнес-парк озеро Лебедине (біля вбиральні);

вулиця Електротехнічна, 26;

парк "Молодіжний";

парк "Троєщина";

проспект Визволителів, 6;

парк біля озера Тельбін (біля вбиральні);

парк біля кінотеатру "Аврора" (біля вбиральні);

парк на Русанівській набережній (поряд із рестораном "Смородина", біля контейнерів).

проспект Степана Бандери, 26А;

парк "Наталка" (недобудована частина, навпроти будинку №2Д на вулиці Героїв Сталінграда);

парк на вулиці Бережанській, 10 – 20 (на території прилеглій до вулиці Петра Панча).

Залізничне шосе, 61.

вулиця Дмитрівська, 16А;

проспект Правди, 72 – 76.

вулиця Новопольова, 95;

сквер на вулиці Мартиросяна;

парк біля кінотеатру "Тампере";

парк "Юність";

парк "Орлятко"

вулиця Бетховена, 8;

парк "Совки", вулиця Жмеринська, 30Г.

провулок Герцена, 6;

парк "Сирецький" (біля будинку садівника);

парк "Нивки" (східна частина, проспект Перемоги, 82А).

Бориспільське шосе, 23 кілометр;

проспект Броварський, 2А;

вулиця Радистів, 1В;

Микільське лісництво, квартал №35;

Броварське лісництво, квартал №72.

Яка подальша доля ялинок

Після того, як дерево потрапляє до пункту утилізації, його подрібнюють. Отриману щепу використовують для мульчування лунок вічнозелених рослин. Узимку вона захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс та захищає від пересихання і перегріву.

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