В Киеве появились новые пункты приема елок на переработку: адреса локаций

Киевлянам предлагают сдать использованные елки на переработку. Так, в городе появились новые пункты приема.

Ранее в столице заработало 15 локаций, куда можно принести хвойные деревья. Теперь общее количество – 32 пункта.

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Локации

проспект Голосеевский, 87Г;

парк "Покал", Столичное шоссе;

улица Тростянецкая, 58А;

фитнес-парк озеро Лебедино (возле уборной);

улица Электротехническая, 26;

парк "Молодежный";

парк "Троещина";

проспект Освободителей, 6;

парк у озера Тельбин (возле уборной);

парк возле кинотеатра "Аврора" (возле туалета);

парк на Русановской набережной (рядом с рестораном "Смородина", возле контейнеров).

проспект Степана Бандеры, 26А;

парк "Наталка" (недостроенная часть, напротив дома №2Д на улице Героев Сталинграда);

парк по улице Бережанской, 10 – 20 (на территории прилегающей к улице Петра Панча).

Железнодорожное шоссе, 61

улица Дмитриевская, 16А;

проспект Правды, 72 – 76.

улица Новополевая, 95;

сквер по улице Мартиросяна;

парк у кинотеатра "Тампере";

парк "Юность";

парк "Орленок"

улица Бетховена, 8;

парк "Совки", улица Жмеринская, 30г.

переулок Герцена, 6;

парк "Сырецкий" (возле дома садовника);

парк "Нивки" (восточная часть, проспект Победы, 82А).

Бориспольское шоссе, 23 километр;

проспект Броварской, 2А;

улица Радистов, 1В;

Никольское лесничество, квартал №35;

Броварское лесничество, квартал №72.

Какая дальнейшая судьба елок

Специальные пункты приема будут работать до 31 января с 07:00 до 21:00.

После того как дерево попадает в пункт утилизации, его измельчают. Полученную щепу используют для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой она защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.