В Киеве появились новые пункты приема елок на переработку: адреса локаций
11 января 2022 , 18:44Читати новину українською
Источник:КГГА
Киевлянам предлагают сдать использованные елки на переработку. Так, в городе появились новые пункты приема.
Ранее в столице заработало 15 локаций, куда можно принести хвойные деревья. Теперь общее количество – 32 пункта.
Интересно В Хмельницком экобус будет принимать опасные отходы: график работыГрафик работы: Специальные пункты приема будут работать до 31 января с 07:00 до 21:00.
Локации
- проспект Голосеевский, 87Г;
- парк "Покал", Столичное шоссе;
- улица Тростянецкая, 58А;
- фитнес-парк озеро Лебедино (возле уборной);
- улица Электротехническая, 26;
- парк "Молодежный";
- парк "Троещина";
- проспект Освободителей, 6;
- парк у озера Тельбин (возле уборной);
- парк возле кинотеатра "Аврора" (возле туалета);
- парк на Русановской набережной (рядом с рестораном "Смородина", возле контейнеров).
- проспект Степана Бандеры, 26А;
- парк "Наталка" (недостроенная часть, напротив дома №2Д на улице Героев Сталинграда);
- парк по улице Бережанской, 10 – 20 (на территории прилегающей к улице Петра Панча).
- Железнодорожное шоссе, 61
- улица Дмитриевская, 16А;
- проспект Правды, 72 – 76.
- улица Новополевая, 95;
- сквер по улице Мартиросяна;
- парк у кинотеатра "Тампере";
- парк "Юность";
- парк "Орленок"
- улица Бетховена, 8;
- парк "Совки", улица Жмеринская, 30г.
- переулок Герцена, 6;
- парк "Сырецкий" (возле дома садовника);
- парк "Нивки" (восточная часть, проспект Победы, 82А).
- Бориспольское шоссе, 23 километр;
- проспект Броварской, 2А;
- улица Радистов, 1В;
- Никольское лесничество, квартал №35;
- Броварское лесничество, квартал №72.
Какая дальнейшая судьба елок
После того как дерево попадает в пункт утилизации, его измельчают. Полученную щепу используют для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой она защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.