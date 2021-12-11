Это светлое и уютное помещение, что обеспечено всеми видами коммунальных услуг, отвечает санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. Кроме того, в помещении установлено видеонаблюдение с целью обеспечения безопасности пострадавших.

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Важно! В этом году в Киеве зафиксировали 23 тысячи случаев домашнего насилия.

Самая главная наша задача – сформировать нулевую толерантность к насилию, чтобы свести сами случаи к минимуму,

– отметила заместительница КГГА Марина Хонда.

О приюте

Все услуги, предлагаемые жителям, бесплатны. В частности:

проживание сроком в 3 месяца (с возможностью продления до полугода);

психологическая и юридическая поддержка;

обеспечение предметами быта.

Кровати, люльки для малышей, рабочие места для школьников, зоны отдыха, кухня, душевая и санузел – все это есть в новом Приюте.

Новый Приют для пострадавших от домашнего насилия / Фото КГГА

Отметим, сейчас в городе работают две кризисные комнаты и два Приюта, в которых пострадавшие могут найти убежище. Адрес заведения не разглашается в целях безопасности. Попасть в приют можно только по направлению директора Киевского городского центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилия.