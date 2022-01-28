Сюди звозять предмети одягу зі США, Європи та Азії. Безсумнівно, вони становлять величезну загрозу для довкілля.
Цікаво Coca-Cola, IKEA та інші бренди об'єдналися для боротьби з пластиковим забрудненням
Що відомо
До пустелі речі потрапляють через морський порт Ікіке для перепродажу в Чилі та інші країни Латинської Америки. Однак непроданий одяг опиняється на звалищі, а це 60% від загальної кількості (59 000 тонн). Загальновідомо, що тканини можуть розкладатися до 200 років, адже вони здебільшого синтетичні та оброблені хімічними барвниками.
Проте активісти вирішили боротися з екокатастрофою. Вони збирають викинутий одяг та дають йому нове життя. Так, компанія Ecocitex виготовляє зі старих речей пряжу та вовняні шапки. Крім того, одяг жертвують мігрантам та безпритульним. У свою чергу, EcoFibra подрібнює одяг та використовує отриману сировину для виготовлення тепло- та звукоізоляційних панелей, які придатні до переробки.