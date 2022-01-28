Сюди звозять предмети одягу зі США, Європи та Азії. Безсумнівно, вони становлять величезну загрозу для довкілля.

Цікаво Coca-Cola, IKEA та інші бренди об'єдналися для боротьби з пластиковим забрудненням

Що відомо

До пустелі речі потрапляють через морський порт Ікіке для перепродажу в Чилі та інші країни Латинської Америки. Однак непроданий одяг опиняється на звалищі, а це 60% від загальної кількості (59 000 тонн). Загальновідомо, що тканини можуть розкладатися до 200 років, адже вони здебільшого синтетичні та оброблені хімічними барвниками.

Зверніть увагу! За даними ООН, індустрія моди щорічно виробляє більше викидів вуглекислого газу, ніж усі міжнародні рейси та морські перевезення вкупі.

Проте активісти вирішили боротися з екокатастрофою. Вони збирають викинутий одяг та дають йому нове життя. Так, компанія Ecocitex виготовляє зі старих речей пряжу та вовняні шапки. Крім того, одяг жертвують мігрантам та безпритульним. У свою чергу, EcoFibra подрібнює одяг та використовує отриману сировину для виготовлення тепло- та звукоізоляційних панелей, які придатні до переробки.