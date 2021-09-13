Когда дома целая гора масок: как правильно утилизировать медицинские отходы

Весь мир уже второй год подряд живет в условиях пандемии коронавируса. У кого-то дома уже накопились целые кучи использованных масок. Если до сих пор не знаете, что с ними делать, не бойтесь – все не так сложно.

Наверное, все слышали, что выбрасывать защитные маски просто в помойку – нельзя, ведь это может представлять угрозу для других людей. Но тогда во многих возникал вопрос, что же с ними делать. Ответ на него дало министерство защиты окружающей среды.

Интересно "Живи органично": в львовском детском саду обустроили теплицу – почему это важно

Как правильно утилизировать медицинские отходы

Людям, которые находятся на самоизоляции или имели контакт с больными, рекомендуется такие отходы складывать в два пакета, плотно их завязывать и выдерживать в домашних условиях не менее 72 часов. После этого их можно выбросить в общий контейнер для отходов.

Для всех остальных граждан использованы маски и перчатки достаточно сложить в один пакет, плотно его завязать и также выдержать в домашних условиях не менее 72 часов. После этого – выбросить в общий контейнер для отходов.

Министерство защиты окружающей среды также просит украинцев не игнорировать стихийные свалки защитных масок и других медицинских отходов, если вы на них случайно наткнулись. Ведь они могут представлять настоящую угрозу.

Как действовать, если обнаружили стихийные свалки

В Минэкологии отмечают: если вы нашли стихийную свалку медицинских отходов, худший вариант – проигнорировать находку. Ведь она является существенной потенциальной угрозой для населения. Поэтому обязательно нужно действовать.

Если во время путешествий, поездок по городу или за городом граждане увидели свалку отходов, имеющие признаки медицинских, мы просим зафиксировать его на мобильное устройство, установить геолокацию свалки и сообщить о факте ответственные государственные службы,

– отметил министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

В таких случаях можно позвонить в Государственною экологическую инспекцию Украины по телефонам:или отправить информацию на e-mail

К слову Показал пример: посол Евросоюза приехал на форум YES в Киеве на велосипеде

Также есть возможность воспользоваться электронным сервисом Миндовкилля "Екомапа" ​​для дальнейшего информирования коммунальных органов о существующих стихийных свалках или обратиться на горячие линии органов местного самоуправления.

Еще один вариант – сообщение в соответствующие коммунальные службы. Во всех случаях важно сообщить информацию о себе, ведь анонимные заявления не рассматриваются.

Полученная любым из перечисленных способов информация будет использована для ликвидации свалок коммунальными службами.