Организатор мероприятия – ОО "Беззайве". К обсуждению присоединились экоактивисты, предприниматели и представители власти.

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Почему это важно

Если человечество будет пренебрегать утилизацией отходов – мы можем оказаться на грани экологической катастрофы. Мусор, который накапливается на свалках, наносит сокрушительный вред экосистемам. Приведем некоторые яркие примеры:

Ежедневно в мире используется около 3 миллионов защитных масок. Они распадаются на мелкие частицы, попадают в водоемы и вредят окружающей среде.

Старую обувь необходимо правильно утилизировать. Дело в том, что оно изготовлено из многих различных материалов, поэтому может разлагаться до 100 лет.

Очень важно сдавать на переработку подержанную технику – в ее составе содержатся опасные вещества, загрязняющих окружающую среду. Зато большое количество деталей можно использовать повторно.

Мусор из Украины покупают европейские страны для дальнейшей переработки. То есть этот процесс является прибыльным. Тогда почему Украина не может на этом зарабатывать сама?,

– отметила народный депутат Украины Мария Мезенцева.

Поэтому одна из ключевых задач украинского парламента – финальное принятие законопроекту №2207 "Об управлении отходами".

Что может сделать каждый

Для того чтобы перейти к циркулярной модели экономики, необходимо:

изменить культуру потребления; формировать новые экопривычки, в частности – популяризировать сортировки и утилизации мусора; стать экосознательными – не только пользователям, но и производителям.

"Принцип сознательного потребления – уже давно не тренд, а устойчивый запрос от общества", – подчеркнула основательница ОО "Беззайве" Яна Червинская.