В детском доме Войновки воспитывают 50 девушек и парней в возрасте от трех лет. Подарки для них собирают в День святого Валентина, который отмечают 14 февраля.
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Подарки для детей-сирот
Организовали благотворительную инициативу крапивничанки Анастасия Бурага и Наталья Говорина. Последняя звонила директору детского дома и спрашивала, что нужно деткам:
- детские средства гигиены (шампуни, подгузники, ушные палочки, мыло, прокладки);
- игрушки для малышей и настольные игры, альбомы для рисования, тетради и ручки, краски и карандаши, пазлы, фломастеры, книги;
- одежда (без пятен и дыр);
- вкусности.
Также в подарки инициаторы предлагают купить открытки-валентинки и написать пожелания.
На наш сбор откликнулось местное кафе, и они испекут 50 штук печенья в форме сердца. А в шестой школе, где учится моя дочь, сделают валентинки с пожеланиями. Каждую из них мы добавим в печенье и раздадим детям,
– рассказала Наталья.
Вещи можно принести в Кропивницкий Гончаренко центр по адресу: улица Большая Перспективная, 4а, второй этаж. На выходных Наталья и Анастасия повезут в детский дом.