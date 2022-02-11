У дитячому будинку Войнівки виховують 50 дівчат та хлопців віком від трьох років. Подарунки для них збирають до Дня святого Валентина, який відзначають 14 лютого.
Зверніть увагу Завдяки благодійникам: у лікарнях безкоштовно видаватимуть набори із засобами гігієни
Подарунки для дітей-сиріт
Організували благодійну ініціативу кропивничанки Анастасія Бурага та Наталя Говоріна. Остання телефонувала директору дитячого будинку й запитувала, що потрібно діткам:
- дитячі засоби гігієни (шампуні, підгузки, вушні палички, мило, прокладки);
- іграшки для малюків і настільні ігри, альбоми для малювання, зошити та ручки, фарби та олівці, пазли, фломастери, книжки;
- одяг (без плям та дірок);
- смаколики.
Також до подарунків ініціаторки пропонують купити листівки-валентинки та написати побажання.
На наш збір відгукнулась місцева кав'ярня, і вони спечуть 50 штук печива у формі серця. А в шостій школі, де вчиться моя донька, зроблять валентинки з побажаннями. Кожну з них ми додамо до печива та роздамо дітям,
– розповіла Наталя.
Речі можна принести в Кропивницький Гончаренко центр за адресою: вулиця Велика Перспективна, 4а, другий поверх. На вихідних Наталя та Анастасія повезуть їх у дитячий будинок.