Мужчина является послом благотворительной организации Arctic One. Его цель – собрать 50 000 фунтов стерлингов для фонда через свою страницу JustGiving. Из них 10 000 фунтов стерлингов направят на программу Forward Motion, специализирующуюся на протезах.

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Возможность изменить чью-то жизнь

Паттенден потерял нижнюю часть ноги больше 20 лет назад. "Я твердо верю в то, что нужно платить вперед, ведь лично испытав это благодаря доброте множества людей", – отметил мужчина.

Он добавляет, что такое путешествие может выглядеть просто, но это не так. Его идея – довольно сложный челлендж.

Вызов на самом деле является как физическим, так и умственным – и он состоит в том, чтобы подготовить себе к путешествию, которое продлится день за днем ​​в течение восьми месяцев,

– уверен Паттенден.

Кроме того, главная задача состоит в том, чтобы пройти пешком как можно ближе к краю побережья с тяжелым снаряжением, не упав. Ночевать марафонец будет в палатке.