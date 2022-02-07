Чоловік є послом благодійної організації Arctic One. Його мета – зібрати 50 000 фунтів стерлінгів для фонду через свою сторінку JustGiving. З них 10 000 фунтів стерлінгів спрямують на програму Forward Motion, яка спеціалізується на протезах.

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Можливість змінити чиєсь життя

Паттенден втратив нижню частину ноги більш як 20 років тому. "Я твердо вірю в те, що потрібно платити вперед, адже особисто випробував це завдяки доброті безлічі людей", – зазначив чоловік.

Він додає, що така подорож може виглядати простою, але це не так. Його ідея – доволі складний челендж.

Виклик насправді є як фізичним, так і розумовим – і він полягає в тому, щоб підготувати себе до подорожі, яка триватиме день за днем протягом восьми місяців,

– переконаний Паттенден.

Крім того, головне завдання полягає у тому, щоб пройти пішки якомога ближче до краю узбережжя з важким спорядженням, не впавши. Ночуватиме марафонець у наметі.