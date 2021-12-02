Проект сбора опасных отходов начали совместно с Zero Waste Lviv и управление экологии и природных ресурсов департамента градостроительства Львовского горсовета.
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Утилизация лекарств
Начальница управления экологии отмечает, что лекарства и особенно антибиотики должны перестать попадать в окружающую среду.
Попадание антибиотиков в окружающую среду делает бактерии резистентными к антибиотикам, поэтому имеющиеся лекарства перестают работать, когда человек на лечении антибиотиками.
– объяснила Александра Сладкова.
В рамках пилотного проекта утилизировать лекарство можно до 14 декабря по адресам:
- площадь Мицкевича, 8 (аптека D.S.),
- улица Гринченко, 5 (аптека D.S.),
- проспект Червоной Калины, 36 (аптека D.S., ТЦ "Шувар"),
- улица Кульпарковская, 226а (ТРЦ "Victoria Gardens"),
- улица Медовой Пещеры, 1 (6-я поликлиника Львова).
- а также на всех стоянках городкого Экобуса.
Публикация Александры Сладковой:
Переберите аптечку и утилизируйте просроченные и ненужные медикаменты безопасно!
Zero Waste Lviv и Управление экологии и природных ресурсов департамента градостроительства ЛГС начинают проект соберу еще один вид опасных отходов – медпрепаратов из домашней аптечки. Ведь лекарства и особенно антибиотики должны перестать попадать в окружающую среду. Попадание антибиотиков в окружающую среду делает бактерии резистентными к антибиотикам, поэтому имеющиеся лекарства перестают работать когда человек на лечении антибиотиками.
Сдавать лекарства на обезвреживание можно до 14 декабря по адресам:
площадь Мицкевича, 8 (аптека D.S.)
улица Гринченко, 5 (аптека D.S.)
проспект Червоной Калины, 36 (аптека D.S., ТЦ "Шувар")
улица Кульпарковская, 226а (ТРЦ "Victoria Gardens")
улица Медовой Пещеры, 1 (6-я поликлиника города Львова)
а также на всех стоянках Экобуса города
Мы подведем итоги сбора и будем иметь больше аргументов при составлении предложений бюджета на следующий год.