Проєкт збору небезпечних відходів розпочали спільно Zero Waste Lviv й управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міськради.

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Утилізація ліків

Начальниця упраління екології наголошує, що ліки й особливо антибіотики повинні перестати потрапляти в довкілля.

Потрапляння антибіотиків в довкілля робить бактерії резистентними до антибіотиків, відтак наявні ліки перестають працювати коли людина на лікуванні антибіотиками,

– пояснила Олександра Сладкова.

У межах пілотного проєкту утилізувати ліки можна до 14 грудня за адресами:

площа Міцкевича, 8 (аптека D.S.),

вулиця Грінченка, 5 (аптека D.S.),

проспект Червоної Калини, 36 (аптека D.S., ТЦ "Шувар"),

вулиця Кульпарківська, 226а (ТРЦ "Victoria Gardens"),

вулиця Медової Печери, 1 (6-та поліклініка міста Львова).

а також на всіх стоянках Екобуса міста.

Публікація Олександри Сладкової:

Переберіть свою аптечку й утилізуйте протерміновані та непотрібні медикаменти безпечно!

Zero Waste Lviv та Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР розпочинають проект зберу ще одного виду небезпечних відходів – медпрепаратів з домашньої аптечки. Адже ліки, й особливо антибіотики, мають перестати потрапляти в довкілля. Потрапляння антибіотиків в довкілля робить бактерії резистентними до антибіотиків, відтак наявні ліки перестають працювати коли людина на лікуванні антибіотиками.

Здативати ліки на знешкодження можна до 14 грудня за адресами:

площа Міцкевича, 8 (аптека D.S.)

вулиця Грінченка, 5 (аптека D.S.)

проспект Червоної Калини, 36 (аптека D.S., ТЦ "Шувар")

вулиця Кульпарківська, 226а (ТРЦ "Victoria Gardens")

вулиця Медової Печери, 1 (6-та поліклініка міста Львова)

а також на всіх стоянках Екобуса міста

Ми підведемо підсумки збору і матимемо більше аргументів при складанні пропозицій бюджету на наступний рік.