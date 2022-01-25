Львовский детсад выпустил благотворительную книгу

Во Львове детсад выпустил уникальный сборник "Подари сказку". Продажи благотворительной книгу уже стартовали.

Стоимость книги составляет 325 гривен. Организаторы инициативы стремятся продать 3200 экземпляров, чтобы добиться поставленной задачи.

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Большая цель

Благотворительная инициатива направлена ​​на поддержку больных детей. Так, все собранные средства пойдут на приобретение аппарата для плазмофереза ​​"Гемофеникс", который стоит 775 000 гривен. Его предоставят Западноукраинскому детскому медицинскому центру. Техника крайне важна, ведь сможет помочь в спасении 50 детей ежегодно.

Кто принял участие

Среди авторов, приобщившихся к написанию сборника, такие известные украинцы:

певица Оксана Муха с сестрой Ульяной;

певица и ведущая Наталья Карпа;

музыкант и саундпродюсер Роман Черенов (Morphom);

Александр Фоззи Сидоренко (участник группы "ТНМК")

писательницы Яна Навна, Анна Софина, Анна Демина, Наталья Дмитриева;

фотограф и блоггер Светлана Кравс вместе с подписчицей Маричкой Стечкевич;

актер и телеведущий Олег Пригода;

радиоведущая и автор книг для мам и детей Мила Ярошевич.

Стать частью благого дела удивительно легко. Вы получаете невероятно интересную книгу, а другие – шанс на жизнь. Заказать сборку можно по ссылке.

Полный текст публикации:

СЕГОДНЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ДЕНЬ!

Мы объявляем предварительную продажу нашего благотворительного сборника "Подари сказку"!

Ох, сколько усилий, сколько часов работы, сколько добрых сердец откликнулось на наши просьбы!

Ведь все ради благой цели

А именно, приобрести аппарат для плазмофереза ​​"Гемофеникс" для Западно-украинского детского медицинского центра стоимостью 775 000 грн, который будет спасать более 50 деток ежегодно!

Для достижения цели нам нужно продать 3200 книг! Станьте и вы частицей этого доброго дела, как и наши сказочные авторы:

певица Оксана Муха с сестрой Ульяной

певица и ведущая Наталья Карпа

музыкант и саундпродюсер Роман Черенов (Morphom)

Александр Фоззи Сидоренко (участник группы "ТНМК")

писательницы Яна Навна, Анна Софина, Анна Демина, Наталья Дмитриева

фотограф и блоггер Светлана Кравс вместе с подписчицей Маричкой Стечкевич

актер и телеведущий Олег Приключение

радиоведущая и автор книг для мам и детей Мила Ярошевич

Вы все удивительны! Спасибо Вам

Вы можете приобрести сборку по ссылке в описании профиля прямо сейчас и получить ее после 10 января!

Стоимость 325 грн.

Поддержите нас, расскажите о проекте друзьям, знакомым! Станьте одним из 3200 благотворителей!

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