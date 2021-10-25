В сентябре свою продукцию предприниматели представили на Local Farmer Fest. Так, им удалось рассказать об особенностях и преимуществах своего продукта широкой общественности.

Интересно Откуда у МакДональдз такой вкусный кетчуп

Очень вкусно и удобно. Особенно для меня, как занятой мамы. Всегда есть вариант быстрой еды и дятям нравится,
– отмечает одна из покупательниц.

О компании

Основатели предприятия – супруги Мария и Сергей Бубновые. Они имеют 10-летний опыт в:

  • оптовой торговли;
  • изготовлении маринованных овощей;
  • производстве готовых наборов для борща;
  • продажах вареных овощей в вакуумной упаковке и фасованных мытых овощей.

Современные реалии и запросы покупателей требуют искать новые решения и предлагать высокий уровень сервиса. Замороженные крем-супы семья начала изготавливать под собственным брендом "Азовская фабрика-кухня", который появился в прошлом году. На производстве есть вся необходимая техника:

  1. пароконвектомат;
  2. камера шоковой заморозки;
  3. индукционная плита;
  4. машинка для нарезки овощей;
  5. аппарат для запайки стаканов;
  6. котлы для варки на 100 и 300 литров;
  7. дозатор для разлива субстанций;
  8. автомобиль-холодильник для доставки товара в магазины.

Состав продукта / "Азовская фабрика-кухня"

Линейка товаров

Сейчас производитель предлагает картофельное пюре, гороховый, грибной и сырный крем-супы. Специалисты уже готовят к выпуску замороженные полуфабрикаты. К примеру, вскоре покупатели смогут попробовать картофельные зразы с капустой и грибами.

Кроме того, предприниматели постоянно ищут новые пути удовлетворения потребностей клиентов. Так, они хотят предложить им больше актуальных для ежедневного использования блюд. Это может быть борщ, а также – разнообразные десерты. Компания стремится сотрудничать с сетевыми супермаркетами и автозаправочными станциями.