Исследования указывают на источники микропластика в Средиземном море и Атлантическом океане.

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Микропластик повсюду

Обсерваторию Пик-дю-Миди во французских Пиренеях, где проводили исследования, называют чистой станцией из-за ограниченного влияния на нее местного климата и окружающей среды.

Там исследователи проверяли 10 000 кубометров воздуха в неделю с июня по октябрь 2017 года и обнаружили, что все образцы содержали микропластик.

Используя данные о погоде, они рассчитали траектории разных воздушных масс и нашли источники в Северной Африке и Северной Америке.

По словам главного автора исследования, Стива Аллена из Университета Далхаузи в Канаде, эти частицы микропластика преодолели настолько большие расстояния, потому что попали высоко в атмосферу.

Хотя обнаруженное количество микропластика и не представляет угрозы здоровью человека, все же эти частицы настолько маленькие, что их могут вдыхать люди, отметила соавтор исследования Деони Аллен. А их присутствие на такой защищенной от загрязнения территории заставляет задуматься.