Дослідження вказують також на джерела мікропластика в Середземному морі й Атлантичному океані.

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Мікропластик всюди

Обсерваторію Пік-дю-Міді у французьких Піренеях, де проводили дослідження, називають "чистою станцією" через обмежений вплив на неї місцевого клімату й навколишнього середовища.

Там дослідники перевіряли 10 000 кубометрів повітря на тиждень в період з червня по жовтень 2017 року й виявили, що всі зразки містили мікропластик.

Використовуючи дані про погоду, вони розрахували траєкторії різних повітряних мас і виявили джерела в Північній Африці та Північній Америці.

За словами головного автора дослідження, Стіва Аллена з Університету Далхаузі в Канаді, ці частинки мікропластика подолали настільки великі відстані тому, що потрапили високо в атмосферу.

Хоча виявлена кількість мікропластика й не становить загрози для здоров'я людини, все ж ці частинки настільки маленькі, що їх можуть вдихати люди, зазначила співавтор дослідження Деоні Аллен. А їхня присутність на такій захищеній від забруднення території змушує задуматися.