Микропластик повсюду: ученые исследовали воздух на "чистой станции" во французских Пиренеях
Источник:The Guardian
Ученые из Национального центра научных исследований Франции взяли пробы воздуха на высоте 2877 метров над уровнем моря в обсерватории Пик-дю-Миди во французских Пиренеях и обнаружили там частицы микропластика.
Исследования указывают на источники микропластика в Средиземном море и Атлантическом океане.
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Микропластик повсюду
Обсерваторию Пик-дю-Миди во французских Пиренеях, где проводили исследования, называют чистой станцией из-за ограниченного влияния на нее местного климата и окружающей среды.
Там исследователи проверяли 10 000 кубометров воздуха в неделю с июня по октябрь 2017 года и обнаружили, что все образцы содержали микропластик.
Используя данные о погоде, они рассчитали траектории разных воздушных масс и нашли источники в Северной Африке и Северной Америке.
По словам главного автора исследования, Стива Аллена из Университета Далхаузи в Канаде, эти частицы микропластика преодолели настолько большие расстояния, потому что попали высоко в атмосферу.
Хотя обнаруженное количество микропластика и не представляет угрозы здоровью человека, все же эти частицы настолько маленькие, что их могут вдыхать люди, отметила соавтор исследования Деони Аллен. А их присутствие на такой защищенной от загрязнения территории заставляет задуматься.Важно! Раньше мы уже рассказывали об опасности микропластики. Ученые подсчитали, что человек ежедневно вдыхает 24 тысячи частиц микропластика. Кроме того, из-за микропластика люди становятся резистентными к антибиотикам.