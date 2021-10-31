Активисты убеждены: наше будущее напрямую зависит от того, каким является наше настоящее. Именно поэтому важно заботиться об окружающей среде и популяризировать это среди широкой общественности.
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Каждый человек является самобытной, неповторимой личностью. Однако всех людей объединяет общий дом – Земля,
– убеждена глава благотворительного фонда «Озеленение Украины» Анна Крысюк.
Результаты акции
Общее количество:
- участников – 1 313 338
- высаженных деревьев – 3 765 127.
"Результат Акции заставляет каждого из нас задуматься о том, как на самом деле легко сделать что-то полезное. Достаточно не думать, как это сделать, а брать и делать", – финализировал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.