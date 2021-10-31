Активісти переконані: наше майбутнє безпосередньо залежить від того, яким є наше сьогодення. Саме тому важливо дбати про довкілля й популяризувати це серед широкого загалу.

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Кожна людина є самобутньою, неповторною особистістю. Однак всіх людей об’єднує спільний дім – Земля,

– переконана голова благодійного фонду "Озеленення України" Ганна Крисюк.

Результати акції

Загальна кількість:

учасників – 1 313 338

висаджених дерев – 3 765 127.

"Результат Акції змушує кожного з нас задуматись про те, як насправді ж легко зробити щось корисне. Достатньо не думати, як це зробити, а брати й робити", – фіналізував міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Довідка: Екоакцію "Висадження дерев мільйоном людей за добу" ініціював благодійний фонд "Озеленення України". Дерева висаджували у співпраці з Акцією "Створюємо ліси разом" у межах програми Президента "Зелена країна". Ініціатива є частиною глобального екологічного проєкту Greening of the Planet. Акція відбулася за підтримки Міндовкілля, Держлісагентства та Міністерства закордонних справ України.