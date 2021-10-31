Активісти переконані: наше майбутнє безпосередньо залежить від того, яким є наше сьогодення. Саме тому важливо дбати про довкілля й популяризувати це серед широкого загалу.
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Кожна людина є самобутньою, неповторною особистістю. Однак всіх людей об’єднує спільний дім – Земля,
– переконана голова благодійного фонду "Озеленення України" Ганна Крисюк.
Результати акції
Загальна кількість:
- учасників – 1 313 338
- висаджених дерев – 3 765 127.
"Результат Акції змушує кожного з нас задуматись про те, як насправді ж легко зробити щось корисне. Достатньо не думати, як це зробити, а брати й робити", – фіналізував міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.