Мировой рекорд: в Украине высадили более 3,7 миллиона деревьев за сутки

29 октября в Украине стартовала масштабная экоакция "Высадка деревьев миллионом людей за сутки". Организаторы огласили итоговые цифры. Так, украинцам удалось установить мировой рекорд.

Активисты убеждены: наше будущее напрямую зависит от того, каким является наше настоящее. Именно поэтому важно заботиться об окружающей среде и популяризировать это среди широкой общественности.

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Каждый человек является самобытной, неповторимой личностью. Однако всех людей объединяет общий дом – Земля,

– убеждена глава благотворительного фонда «Озеленение Украины» Анна Крысюк.

Результаты акции

Общее количество:

участников – 1 313 338

высаженных деревьев – 3 765 127.

"Результат Акции заставляет каждого из нас задуматься о том, как на самом деле легко сделать что-то полезное. Достаточно не думать, как это сделать, а брать и делать", – финализировал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Экоакцию "Высадку деревьев миллионом людей в сутки" инициировал благотворительный фонд "Озеленение Украины". Деревья высаживали в сотрудничестве с Акцией "Создаем леса вместе" в рамках программы Президента "Зеленая страна". Инициатива является частью глобального экологического проекта Greening of the Planet. Акция состоялась при поддержке Минсреды, Гослесагентства и Министерства иностранных дел Украины.